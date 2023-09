Końska dawka czy kroplówka

Na pięć tygodni przed wyznaczonym na 15 października wyboro-referendum większość liczących się komitetów zorganizowała w sobotę 9 września konwencje programowe.

Oferty dla elektoratu skoncentrowały się na wyborach, tylko PiS wspominało również o referendum. Powód był oczywisty – nikt w tej partii już nie ukrywa, że karta referendalna to faktycznie ulotka wyborcza, wciskana 15 października wprost do rąk głosujących przez komisje obwodowe. Zdalne starcie pomiędzy PiS, którego wierchuszka zjechała do świętokrzyskich Końskich, oraz KO, która uznała za swoją twierdzę Tarnów, toczyło się o tej samej godzinie. Notabene w niedzielę 1 października wizerunkowa konfrontacja zostanie powtórzona – KO organizuje ogromny marsz w Warszawie, zaś PiS jako odtrutkę rzuca finalną konwencję w katowickim Spodku.

Partie obiecują wyborcom złote góry, często zresztą w tych samych obszarach. Poniżej zebrałem najważniejsze punkty (poza Konfederacją, która akurat minioną sobotę odpuściła), aby objętościowo wyszło po równo. W samej liczbie 100 konkretów KO bije na głowę zaledwie ósemkę konkretów PiS – w większości już od dawna znanych, a nawet ustawowo zrealizowanych – ale to złuda, naprawdę liczy się waga i realność obiecanek. Jarosław Kaczyński w sobotę wyjął ostatniego wyborczego asa i rzucił sensacyjną obietnicę wprowadzenia emerytur pomostowych, które realnie umożliwiłyby odpoczynek kobietom w wieku już około 55 lat, zaś mężczyznom już około 60 lat. Po prostu wszyscy cywile osiągnęliby luksus nieróbstwa w wieku podobnym do funkcjonariuszy służb mundurowych. Zupełnie inna kwestią jest wysokość tych wczesnych emerytur, zapewne bardzo nędznych. Diabeł tkwi w szczegółach, na które jeszcze przyjdzie czas. Zaskakująca obietnica prezesa ma jednak zupełnie inną wagę proceduralną w stosunku do podobnie ogłoszonych w maju, np. w kwestii 800+. Posiadając pewną większość w Sejmie najwyższy pan wtedy słusznie zakładał, że jego słowo stanie się ciałem ustawowym. Teraz jest inaczej – emerytury pomostowe idealnie nadają się do kampanii, ale ich realność zależy od wyników wyborów. Powyższy tytuł dotyczy nie tylko tej, lecz wszystkich obietnic wszystkich komitetów…

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMÓW WYBORCZYCH

► Prawo i Sprawiedliwość: zmiana wysokości świadczenia rodzinnego z 500+ na 800+; darmowe autostrady państwowe, a wkrótce wszystkie; darmowe niektóre leki dla osób starszych oraz dla dzieci i młodzieży; przyjazne osiedle, czyli rewitalizacja blokowisk; dobry posiłek w szpitalach; lokalna półka w sklepach; bon szkolny dla poznawania Polski; emerytury stażowe.

► Koalicja Obywatelska: kwota wolna od podatku do 60 tys. zł; ZUS płaci za zwolnienie chorobowe pracowników; urlop dla drobnych przedsiębiorców i samozatrudnionych; bezpłatne znieczulenia przy porodzie; bezpłatne badania prenatalne; prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży; finansowanie procedury in vitro; 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli, co najmniej 1500 zł.

► Trzecia Droga: inwestycje w zieloną energetykę jako sposób zwalczania inflacji; handel w dwie niedziele w miesiącu; dofinansowanie uczelni, by oferowały akademiki „za złotówkę”; obniżka podatków dla wychowujących dzieci; inwestycje w wojsko z obowiązkiem kupowania 50 proc. sprzętu od firm w kraju; inwestycje w elektryczny transport; ochrona małych przedsiębiorców.

► Nowa Lewica: 35-godzinny tydzień pracy, wprowadzany stopniowo; prawo do odłączenia dla pracownika; płatne 100 proc. zwolnienia lekarskie, bo nie można karać za chorowanie; wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy; 100 tys. nowych miejsc w żłobkach przy wsparciu UE; 20 proc. podwyżki dla budżetówki i stały system waloryzacji jako warunek współrządzenia.