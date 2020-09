Kontenery – narzędzie modernizacji IT

Modernizacja IT: aplikacje do kontenera, kontener do chmury, obsługa architektury firmowej z chmury. Taka jest w skrócie wizja nowoczesnych rozwiązań IT w przedsiębiorstwie.

Z punktu widzenia biznesu modernizacja firmowej struktury powinna być przeprowadzona w jakimś wymiernym celu.

To model biznesowy powinien wymuszać model rozwiązań IT w firmie – czy przedsiębiorstwo korzysta z usług zewnętrznych, czy działa w rozproszeniu, czy zwiększa obciążenie infrastruktury sezonowo, jaki wprowadził model obsługi klienta, ile czynności i jakiego rodzaju wykonuje w sieci, jakie świadczy usługi, z jakich korzysta itd.

Na przykładach

Najczęściej przyczynkiem do modernizacji architektury informatycznej w firmie jest chęć wykorzystania potencjału, który oferuje współczesne IT.

Zatem częstym uzasadnieniem modernizacji jest integracja z zasobami zewnętrznymi.

– Na przykład mamy firmę, której działalność polega na świadczeniu usług związanych z operacjami na zasobach fizycznych, np. z roznoszeniem paczek. W tym przypadku przydałoby się połączenie z systemami GIS (system informacji geograficznej). Oczywiście nie będziemy instalowali systemu GIS, tylko skorzystamy z usług zewnętrznych, które są oferowane w Internecie, z wykorzystaniem REST API (API – interfejs wymiany danych, który umożliwia korzystanie z danych innego serwisu na własnej stronie, tu np. z zasobów Google Maps) – mówi Marcin Sztanderski, Architekt IT w firmie Cloudware Polska, będącej Platinum Business Partner IBM i realizującym projekty m.in. w dziedzinie technologii chmurowej.

Inny przykład (z osłabionej pandemią branży eventowej); w ubiegłym roku firmy przygotowujące eventy masowo korzystały z serwisów pogodowych, np. klienci mogą zobaczyć, że za miesiąc będzie lało i raczej rozpatrzyć wynajęcie sali niż miejsca w plenerze). Możliwość zautomatyzowania tego rodzaju usług serwisowych wprowadziła nową jakość w biznesie.

Ale by korzystać z przeróżnych możliwości usług zewnętrznych trzeba do tego przystosować własne zaplecze informatyczne – zmodernizować je.

Świat usług

Czynnikiem motywującym modernizację biznesową jest zmiana otoczenia, czyli możliwość rozwijania biznesu wykorzystując nowe możliwości dostarczone przez Internet. Mikrousługi – to teraz najczęstszy model dostarczania usług zewnętrznych. Żeby wejść w świat nowoczesnych usług oferowanych przez Internet, musimy przejść na model usługowy i najwygodniej to zrobić wykorzystując kontenery. Wiele tych usług oferowanych jest przez dostawców chmury.

– Jeżeli np. chcemy, żeby nasza aplikacja, czy nasze rozwiązanie mogły operować głosowo; nic prostszego. Dzięki wykorzystaniu kontenerów i usług, podpięcie takiej funkcjonalności to chwila. Jeśli nasza aplikacja ma operować na obrazie albo dźwięku, tzn. rozpoznawać kształt czy głos; nic prostszego. Są usługi oferowane przez wiele podmiotów, tylko musimy przystosować aplikacje – tłumaczy Marcin Sztanderski.

Modernizujemy się po to, żeby rozbudować funkcjonalność, skrócić łańcuch dostaw, taniej pozyskać klienta, żeby zautomatyzować proces sprzedażowy… Zoptymalizować działania, zmniejszyć koszty, uczynić naszą działalność bardziej wydajną, efektywną.

Kontenery i usługi

– Klasycznie było tak, że mieliśmy serwer, na którym działała aplikacja. A gdy już nie dawał rady, np. jeśli zwiększała się liczba użytkowników, zwiększaliśmy moc serwera, albo dokładaliśmy drugi, trzeci… Ale to zawsze wiązało się z jakąś rekonfiguracją, trzeba było na nowo ustawić środowisko, sprawdzić czy wszystko działa i zawsze było ryzyko, że coś się nie powiedzie. Że będą przestoje – przypomina Marcin Sztanderski. – Cechą kontenerów jest to, że one się bardzo łatwo skalują. Mogę tak ustawić system, że przy zwykłym obciążeniu, będzie działał jeden kontener, a gdy zwiększy się ruch, to system wygeneruje kolejne, nawet tysiąc takich samych kontenerów, które będą przetwarzały informacje. I firma z jednego serwera może nagle przeskoczyć na sto lub współpracować z chmurą. Konteneryzacja to po prostu umieszczenie aplikacji i mikrousług, ze wszystkimi procesami, w wirtualnym pudełku, tzw. kontenerze. Kontenery są odrębnymi i niezależnymi środowiskami uruchamiania, konfiguracji i udostępniania aplikacji. Można je multiplikować razem z całą zawartością, bez konieczności nowego konfigurowania aplikacji – kontynuuje inżynier Cloudware.

Konteneryzacja jest już na rynku od kilku lat. Duzi gracze jak IBM, Red Hat, Microsoft, zaczęli inwestować w tę technologię. Przeglądając ofertę IBM i partnerów firmy, jak np. Cloudware Polska, można znaleźć nowoczesne usługi związane z chmurą i kontenerami. Między innymi dotyczącą przechowywania danych w chmurze: IBM Storage for Hybrid Cloud and Multicloud. System automatycznie lokuje dane, zależnie od zanalizowanych potrzeb firmy – na serwerach lub w chmurze. Wszystko odbywa się automatycznie – to system decyduje gdzie i w ilu kopiach przechowuje się dane. IBM Cloud Kubernetes Service to aplikacja Kubernetes, dostarczana jako usługa z chmury. Kubernetes (system zarządzający kontenerami) obsługuje zarówno kontenery na serwerach, w sieciach lokalnych, jak i w chmurze. RedHat OpenShift on IBM Cloud zwiększa natomiast możliwości platformy o usługi dotyczącę monitorowania czy optymalizacji aplikacji. Korzysta on z możliwości i usług jakie daje chmura publiczna IBM Cloud. Dzięki temu rozwiązaniu możemy szybko wejść w świat kontenerów bez potrzeby ponoszenia nakładów na infrastrukturę lub licencje, dodatkowo zyskując możliwości błyskawicznego skalowania rozwiązania, poprzez uruchamianie dodatkowych worker nodów w przeciągu minut.

Chmura IBM zapewnia również dodatkowe, natywne mechanizmy kontroli środowiska kontenerowego jak inteligentne planowanie, mechanizmy samonaprawy, skalowanie poziome, wykrywanie usług i równoważenie obciążenia, automatyczne instalowanie i wycofywanie oraz zarządzanie danymi szyfrującymi i konfiguracją. Oferowana usługa Kubernetes wyposażona jest ponadto w zaawansowane opcje w zakresie uproszczonego zarządzania klastrami, bezpieczeństwa kontenerów i strategii izolacji – mówi Marcin Klabinski, IBM Public Cloud Sales Leader Poland & Baltics, który wspiera Cloudware w obszarze wdrożeń chmurowych.

Albo Spectrum Scale and ESS usługa redundancji i przechowywania kopii zapasowych.

Z usługą zawsze idzie know-how i wsparcie od IBM. Ponieważ oprogramowanie kontenerowe to środowisko Open Source, można je instalować za darmo, ale nowe technologie wymagają kompetencji i tu usługa ze wsparciem stanowi wartość dodaną.

Modernizacja do kontenera

Co daje podejście kontenerowe, czemu warto migrować do kontenerów?

– Ta technologia umożliwia firmom większą elastyczność, co zwiększa wydajność działania systemu, zmniejsza ryzyko komplikacji, bo nie trzeba się zastanawiać, czy w tej aplikacji wszystkie biblioteki są w odpowiedniej wersji, czy parametry są dobrze ustawione, bo to wszystko jest opakowane w kontener i siedzi sobie w bezpiecznym, niezmiennym środowisku, jest mniejsze ryzyko, że coś się zepsuje – podsumowuje Marcin Sztanderski.

A w biznesie to daje spore oszczędności, ponadto przekłada się na szybkość reakcji na zachowania rynku, większą mobilność biznesową. Wyższą konkurencyjność.

