Kontrakty pokazują wygaśnięcie optymizmu

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji sugerują, że w czwartek nie będzie kontynuacji wzrostów ze środowej sesji.

W środę indeksy wyraźnie wzrosły, a popytem cieszyły się przede wszystkim akcje spółek korzystających z poprawy koniunktury gospodarczej. W czwartek nie widać już optymizmu. Na ok. godzinę przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Dow Jones spadał o mniej niż 0,1 proc., na S&P500 tracił 0,1 proc., a na Nasdaq 100 zniżkował o 0,2 proc. Na nastroje mogą wpłynąć jeszcze publikowane w czwartek dane makro. O 14:30 podana zostanie liczba tzw. nowych bezrobotnych. Rynek oczekuje jej spadku do 318 tys. Ważniejsze mogą jednak okazać się dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Prognozowana jest zniżka o 0,7 proc. po spadku o 1,1 proc. w poprzednim miesiącu. Indeks dolara rośnie, co źle wróży notowaniom surowców. Tanieje ropa, której duży wzrost kursu w środę pociągnął w górę spółki z segmentu energii, najmocniej drożejące na rynku.