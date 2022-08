Kontrakty sugerują dalszy wzrost rynków akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Optymizm wywołany środowym raportem o inflacji wciąż się utrzymuje w USA.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji na amerykańskich rynkach akcji kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones rósł o 0,4 proc., na S&P500 zyskiwał 0,3 proc., a na Nasdaq100 szedł w górę o 0,2 proc. W środę rynki poszły wyraźnie w górę, bo mniejsza niż oczekiwano inflacja w lipcu ożywiła nadzieję na mniej agresywne podwyżki stóp przez Fed. Tymczasem troje szefów regionalnych Fed dało już do zrozumienia, że najnowsze dane o inflacji o niczym nie przesądzają. Rentowności obligacji zaczęły rosnąć po wyraźnym spadku w środę. Na nastroje wpłynąć mogą jeszcze publikowane na godzinę przed sesja dane o tzw. nowych bezrobotnych, gdzie oczekiwany jest wzrost to 264 tys., a także dynamice cen produkcji sprzedanej w lipcu, gdzie oczekiwany jest spadek w ujęciu miesięcznym do 0,2 proc. z 1,1 proc. w czerwcu. Wśród spółek gwiazdą czwartkowej sesji może być Walt Diseny Co., który opublikował lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne i zdobył więcej niż prognozowano subskrybentów swojego serwisu streamingowego.