Akcje Alphabet (właściciel Google), Amazona, Apple’a, Meta Platforms (właściciel Facebooka), a także Microsoftu i Tesli, rosły w handlu międzysesyjnym w przedziale od 1,2 do 2,5 proc.

Przed godz. 13 czasu polskiego kontrakty e-mini na indeks Dow Jones rosły o 0,87 proc., na S&P 500 o 1 proc., zaś na Nasdaq 100 o 1,45 proc.

W poniedziałek indeks S&P 500 po raz pierwszy od końca marca 2021 roku zamknął się poniżej 4 000 pkt, zaś Nasdaq Composite spadł o ponad 4 proc. Oba indeksy straciły w tym roku odpowiednio 16 i 26 proc.

We wtorkowym kalendarzu nie ma istotnych danych makroekonomicznych z USA. Uwagę inwestorów skupią wystąpienia decydentów z Fed, które mogą dać wskazówki co do kolejnych ruchów związanych z zacieśnianiem polityki monetarnej.