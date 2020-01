Trwający od połowy października do połowy grudnia 2019 r. rajd notowań kawy w górę zaskoczył wielu inwestorów.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania fundamentalne globalnego rynku tego surowca, zwyżki były bowiem spore i nastąpiły one dość szybko. W połowie grudnia ub.r. cena kawy arabica w Stanach Zjednoczonych sięgnęła okolic 1,40 USD za funt, podczas gdy jeszcze w październiku nie przekraczała ona 1 USD za funt.

Wielu inwestorów nie wierzyło w to, że wzrost cen utrzyma się na długo, co zostało odzwierciedlone na rynku już w drugiej połowie grudnia. Wtedy to ceny kawy arabica rozpoczęła zniżki, które obserwujemy na tym rynku do dzisiaj. Obecnie cena kawy w USA porusza się w okolicach 1,06 USD za funt.



Z fundamentalnego punktu widzenia, uzasadnieniem dla niedawnych zwyżek cen kawy były prognozy jej deficytu w bieżącym sezonie. Zapasy kawy w Brazylii, będącej największym producentem kawy (w tym kawy arabica) na świecie, mają spaść na koniec sezonu do najniższego poziomu od 1962 r. - a przynajmniej tak szacuje amerykański Departament Rolnictwa.



Jednocześnie, wyższe ceny kawy automatycznie zachęcają rolników do jej większej produkcji – i to stanowi główny czynnik ograniczający potencjał wzrostowy cen kawy. W Brazylii produkcja kawy może powrócić do rekordowych poziomów, co już teraz przekłada się na presję na niższe ceny tego surowca.