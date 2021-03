Gigantyczne inwestycje w sieć kolejową, zamiast poprawiać, często pogarszają przepustowość. PKP PLK obiecują naprawę błędów.

Prawie 75 mld zł sięga wartość projektów realizowanych na kolei w unijnej perspektywie 2014-23. Do 2027 r. planowane są nie mniejsze inwestycje. Problem w tym, że od wielu lat, mimo ogromnych nakładów, przepustowość niektórych odcinków pogorszyła się, zamiast się poprawić. To m.in. skutek likwidacji stacji i mijanek. Takie działania przyczyniają się do zatorów.