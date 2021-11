Kowalczyk: na święta ceny żywności nie spadną

Na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły - powiedział we wtorek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jak mówił, będą one rosły w przyszłym roku, bo rosną ceny środków do produkcji rolnej.

Wicepremier Henryk Kowalczyk pytany w Polsat News o wysoką inflację i rosnące ceny żywności stwierdził, że na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły". "Ceny żywności, będą rosły w następnym etapie, bo rosną ceny środków do produkcji rolnej, czyli m.in. nawozów" - dodał.