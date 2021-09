Zajmująca się audytem firma KPMG zobowiązała się, że na co najmniej jedną trzecią wysokich stanowisk w Wielkiej Brytanii zatrudni ludzi wywodzących się z klasy pracującej, informuje The Telegraph.

Gazeta podkreśla, że to pierwsza duża brytyjska firma, która ustanowiła taki cel. KPMG chce go zrealizować do 2030 roku. Firma definiuje pochodzenie z klasy pracującej jako bycie dzieckiem rodziców wykonujących „rutynowe i manualne” prace, jak zawodowy kierowca, elektryk czy hydraulik.