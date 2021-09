Portugalski Greenvolt - Energias Renovaveis wraz z polskim Neo Energy Group przejęły spółkę Krajowy System Magazynów Energii (KSME) z Gdańska za 14 mln zł, informuje serwis Renewables Now.

Transakcję przeprowadziła V-Ridium Power Group, polska spółka należąca do Greenvolt. Będzie w jej wyniki posiadała 51 proc. udziałów KSME.

fot. Bloomberg

KSME ma portfel łącznie 5,56 GW, z czego 1,4 GW to prawa do podłączenia do sieci energetycznej. Greenvolt chce to wykorzystać do podłączenia dużych instalacji OZE do polskiej sieci przesyłowej.