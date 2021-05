Krakowski Canpack zbuduje drugą fabrykę w USA

Grupa Canpack SA, producent opakowań metalowych i szklanych z siedzibą w Krakowie, zbuduje swój drugi zakład produkcyjny w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z planami fabryka rozpocznie działalność w czwartym kwartale 2022 r. Wartość inwestycji wynosi 380 mln dolarów.

Jak poinformowała w środę firma, najnowocześniejszy zakład spółki produkujący aluminiowe puszki napojowe będzie zlokalizowany na powierzchni około 56 ha w południowo-zachodniej części miejscowości Muncie w stanie Indiana. Zgodnie z zapowiedziami do 2023 r. Canpack utworzy tam około 345 miejsc pracy, a wartość przedsięwzięcia osiągnie 380 mln dolarów. W kolejnej fazie, do 2025 roku możliwe jest zwiększenie zatrudnienie do 425 osób i wartości inwestycji do 490 mln dolarów.

Przedstawiciele spółki wskazali, że projekt inwestycyjny uwzględnia zachęty do rozwoju gospodarczego, które będą zapewnione zarówno przez władze stanowe, jak i lokalne. Budowa obiektu o powierzchni około 80,1 tys. m kw. rozpocznie się w połowie 2021 roku. Uruchomienie zakładu planowane jest na czwarty kwartał 2022 roku.

W połowie 2020 r. Canpack rozpoczął budowę swojej pierwszej fabryki aluminiowych puszek napojowych oraz wieczek w Stanach Zjednoczonych, która jest zlokalizowana w Olyphant w Pensylwanii. W ramach inwestycji powstaje także centrum doskonalenia demonstrujące możliwości badawczo-rozwojowe i litograficzne firmy. Zakład, którego zakończenie budowy oraz gotowość produkcyjna planowane są na ostatni kwartał tego roku, z czasem ma zapewnić na rynku lokalnym ponad 400 miejsc pracy. Obecnie firma ogłosiła, że zainwestuje w ten projekt kolejne 10 mln dolarów w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych wieczek aluminiowych.

Grupa Canpack prowadzi działalność w 19 krajach w Europie, Ameryce Południowej, Indiach, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. W swoich 28 zakładach produkcyjnych firma zatrudnia prawie 8000 osób. W fabrykach wytwarzane są opakowania metalowe dla przemysłu spożywczego, wieczka łatwootwieralne, pojemniki aerozolowe, zamknięcia do butelek, opakowania dla przemysłu chemicznego i kosmetycznego i opakowania szklane. Grupa z siedzibą w Krakowie należy do amerykańskiej firmy z branży rolnej i spożywczej Giorgi Global Holdings.