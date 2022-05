Kupujący idą za ciosem

Szczególnie sytuacja na spółkach z technologicznego indeksu NASDAQ, który w ostatnim czasie ogromnie tracił, krótkoterminowo wygląda zachęcająco dla strony popytowej. Mimo prognozy spowolnienia przychodów w najbliższym kwartale notowania dostawcy kart graficznych i danych w chmurze Nvidii szybko wymazały spadki z otwarcia i notowane są na sporym plusie. Widać inwestorzy skoncentrowali się na udanym raporcie kwartalnym spółki. Podobnie notowania producenta układów scalonych AMD szybko wróciły do wzrostów po spadkowym otwarciu.

Być może byki mają już dość pesymistycznych przepowiedni na przyszłość i chcą żyć chwilą? Inwestorzy mogą odczytać odreagowanie sektora technologicznego mimo utrzymującego się przed otwarciem rynków strachu jako zwiastun polepszającego się sentymentu. Negatywne informacje wokół spółek tech wytraciły dziś impet, ich wpływ na cenę stał się ograniczony. Może to potencjalnie świadczyć o tym, że spora część inwestorów, która miała sprzedać akcje w obawie przed programem QT czy paraliżem w łańcuchach dostaw już to zrobiła. W końcu gdy sytuacja robi się naprawdę podbramkowa, na rynku przybywa ryzykownych inwestorów, którzy uważają, że „skoro jest tak źle, to znaczy, że może być tylko lepiej” i kupują akcje. Obserwujemy dziś poprawiający się sentyment wokół spółek Big Tech- zyskują akcje Apple, Microsoftu i Google, dynamicznie rośnie też Amazon. Kupujący podczas próby odreagowania będą próbowali udowodnić niedźwiedziom, że ‘strach ma wielkie oczy’. W końcu recesja w USA i Europie nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona.

Wczorajsze minutes z posiedzenia FOMC, choć dość jastrzębie, nie zrobiły wrażenia na rynku akcji. Słabe dane z amerykańskiej gospodarki sprawiają, że rynki nisko wyceniają prawdopodobieństwo podwyżki o 50 pb już we wrześniu, co świadczy o tym, że giełda spodziewa się bardziej gołębiego FED. Wciąż nie mamy potwierdzenia ze strony członków FED, więc scenariusz ten pozostaje wciąż spekulacją, która może okazać się prorocza. W końcu Rezerwa Federalna, która zacznie odczytywać słabnące dane z gospodarki, zdecyduje się na rzucenie koła ratunkowego rynkom finansowym. Czy zatem dzisiejsza sesja zapowiada zielone lato? Na ten moment jeszcze próżno szukać potwierdzenia takiego stanu rzeczy.

Dziś prym wiedzie NASDAQ, który rośnie o blisko 3%. Dobrze radzą sobie też S&P500 i Dow Jones, które zyskują w okolicach 1,5%. Europejskie indeksy radziły sobie dziś również dobrze, DAX zyskał 1,6%. Wzrosty powyżej 1800 punktów obserwowaliśmy na WIG20, który zyskał prawie 1,7%.