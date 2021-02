Cena bitcoina wrosła o prawie 2,8 tys. USD w piątek, a kapitalizacja kryptowaluty przekroczyła 1,0 bln USD.

Kurs najpopularniejszej kryptowaluty pokonał 50 tys. USD w środę. To dziesięć raz więcej niż płacono za nią w połowie marca ubiegłego roku. W piątek rano kurs bitcoina spadał do 51024 USD. Potem ruszył w górę. Wieczorem doszedł do rekordowych 55707 USD. Obecnie rośnie o 5,7 proc. do 54923,76 USD. Jest 88 proc. wyższy niż na początku roku.