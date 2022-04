Kurs EUR/PLN pozostaje w trendzie bocznym

"EUR/PLN pozostaje w trendzie bocznym wokół 4,63 +/- 3 gr., a dzisiejsza sesja nie przyniosła w tym obrazie większych zmian. Rynek czeka na kolejne impulsy, inne od tych, które obecnie są dostarczane. W dniu dzisiejszym było trochę informacji o KPO, że jest co raz bliżej, jednak jest to już temat mocno zdyskontowany. Publikowane były także dane z krajowej gospodarki, które potwierdziły bardzo dobry obraz ostatniego miesiąca I kwartału" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

W czwartek o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny opublikował marcowe dane o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, produkcji przemysłowej i cenach produkcji. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wyniosło 6.665,64 zł (wzrost o 12,4 proc. rdr), a zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc.

Produkcja przemysłowa w marcu 2022 r. wzrosła o 17,3 proc. rdr, a mdm wzrosła o 18,2 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 12,3 proc., a mdm wzrostu o 13,6 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2022 r. wzrosły rdr o 20,0 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 4,9 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w marcu wzrosły o 17,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 4,4 proc.

"Lepsze dane nie zmieniają percepcji tego, co będzie robić RPP, bo jak wiadomo będzie ona podwyższać stopy procentowe, a dzisiejsze dane w taki scenariusz się wpisują. Tym samym EUR/PLN nie dostał nowego impulsu i utrzymał się w trendzie bocznym" – dodał ekonomista Banku Millennium.

Według niego, złoty przestał reagować na zmiany eurodolara, a dotychczasowe korelacje - jego zdaniem - uległy w tej chwili pewnemu zagubieniu.

"Wydaje się, że obecny trend boczny ma szanse utrzymać się także w przyszłym tygodniu, a inwestorzy będą czekać na szybki odczyt krajowego CPI, kolejno na posiedzenie RPP i Fed, gdzie pojawiają się pytania o skalę kolejnej podwyżki stóp w USA. Po tych wydarzeniach pojawią się zapewne kolejne impulsy na rynku PLN" – powiedział Sutowicz.

O godzinie 15.58 EUR/PLN zniżkuje o 0,19 proc. do 4,6320, a USD/PLN spada o 0,42 proc. do 4,2596. W tym czasie dolar się osłabia, a EUR/USD rośnie o 0,22 proc. do 1,0874.

RYNEK DŁUGU

"Wydarzeniem dzisiejszego dnia na krajowym długu była sprzedaż obligacji przez MF, która zakończyła się sukcesem, a ministerstwo sprzedało tyle papierów, ile chciało. Przy tak dynamicznym rynku wydaje się, że MF powinno być wynikami aukcji usatysfakcjonowane" – powiedział ekonomista.

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje OK0724, PS1024, PS0527, WZ1127, WZ1131 i DS0432 za łącznie 6.764,811 mln zł, przy popycie 7.626,941 mln zł.

"Wydaje się, że scenariusz z dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej w Polsce jest już mocno +ograny+, a zmienność pozostaje wysoka na poziomach dwucyfrowych. W czwartek mamy powrót do wzrostów dochodowości w okolicach 30 pb na obligacjach 2-letnich i w takim otoczeniu trudno dawać jakieś krótkoterminowe prognozy, gdy jednego dnia rośniemy o 20 czy 25 pb, by następnego dnia spadać w takiej samej skali" – dodał Sutowicz.

Zdaniem Sutowicza, na krajowym długu bardzo dużo jest już w cenach - przede wszystkim bardzo dużo agresywnej polityki pieniężnej jest już wycenione – i zdaniem ekonomisty trudno oczekiwać aby z powodu tego czynnika rentowności dalej rosły.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 4,8 pb do 2,884 proc., a niemieckich idą w górę o 3,7 pb 0,8995 proc.