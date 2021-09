Ropa Brent tanieje po tym jak wcześniej jej kurs po raz pierwszy od prawie trzech lat przekroczył 80 USD, informuje Reuters.

Obecnie baryłka ropy Brent tanieje o 1,1 proc. do 78,68 USD. Wcześniej we wtorek notowano ją po 80,75 USD, czyli najwięcej od października 2018 roku. Cena ropy WTI spada o 0,8 proc. do 74,85 USD. Wcześniej dochodziła do 76,67 USD, najwięcej od lipca.