Złoto taniało we wtorek w związku z wzrostem rentowności obligacji i umocnieniem dolara.

Rentowność obligacji USA rosły we wtorek w związku z dużą podażą nowych papierów w tym tygodniu. Dolar amerykański umacniał się we wtorek drugi dzień z rzędu po tym jak w ubiegłym tygodniu był najsłabszy od prawie miesiąca. Umocnienie dolara osłabia popyt na notowane w nim inne aktywa.

Cena złota spadała we wtorek kończąc sesję poniżej 1800 USD po raz pierwszy od 26 sierpnia. Michael Armbruster, partner zarządzający w Altavest uważa jednak, że jeśli w środę „beżowa księga” Fed zasygnalizuje słabnięcie ożywienia w USA, może to skłonić inwestorów do kupowania złota.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów spadał o 1,9 proc. do 1798,50 USD.