Leasing wpadł w turbulencje

Prezent, który rośnie wraz z obdarowanym

Tradycyjną sprzedażą sadzonek zajmują się od lat. Przemek Żabka i Piotr Buła pochodzą z rodzin, w których szkółkarstwo jest sposobem na życie od trzech pokoleń. Obydwaj pracowali w rodzinnych biznesach, łącząc wielopokoleniowe doświadczenie z aktualną wiedzą i trendami. W 2006 r. połączyli siły i zaczęli działać pod wspólnym szyldem: Fructoplant. Sposób na sezonowość Jako że ich biznes jest sezonowy, zmuszeni byli znaleźć sposób na ciągłość sprzedaży w okresach, gdy popyt na sadzonki maleje. Wymyślili więc, że zapakują drzewka w eleganckie pudełka, dołączą do tego ziemię, łopatkę oraz spersonalizowaną etykietę i będą je sprzedawać przez cały rok jako niebanalne prezenty. Nie wiesz, co dać bliskim jako prezent? Podaruj im drzewko! Z jakiej okazji można sprezentować komuś drzewo? Właściciele firmy na swojej stronie internetowej podpowiadają: ślub, narodziny dziecka, nowy dom, urodziny, imieniny, podziękowanie, gratulacje, rocznica, upamiętnienie... Kolejne okazje podpowiadają sami klienci, którzy kupują drzewka np. na obronę doktoratu. Pomysłodawcy oryginalnych prezentów zachęcają do wychodzenia poza schemat....