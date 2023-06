Libra Residence – historyczna lokalizacja, nowoczesne wnętrza

Zamieszkaj w nieruchomości klasy premium, położonej w samym centrum krakowskiej starówki.

Skrzyżowanie krakowskich ulic Librowszczyzny oraz Bonerowskiej jest lokalizacją jednej z najnowocześniejszych inwestycji deweloperskich w naszym kraju. To właśnie tam pod koniec tego roku zostanie oddana do użytku wyjątkowa nieruchomość – Libra Residence. Trwa sprzedaż mieszkań kierowanych do klientów premium, którym zależy na prestiżowej lokalizacji, wyjątkowej jakości wykończenia oraz dodatkowych usługach oferowanych przyszłym mieszkańcom.

Libra Residence to inwestycja premium powstająca w samym sercu Krakowa. Termin oddania nieruchomości planowany jest na początek 2024 r.

Lokalizacja pachnąca historią

Doskonałe położenie na mapie Krakowa jest główną zaletą projektu Libra Residence. Nieruchomość znajduje się dokładnie między starówką a prestiżową dzielnicą Kazimierz. W odległości spaceru znajdują się takie atrakcje jak: Rynek Główny, Barbakan, Katedra Wawelska i Zamek Królewski, a także inne kluczowe krakowskie miejsca – Uniwersytet Jagielloński oraz Dworzec PKP Kraków Główny. Nieopodal leży również historyczny pałac Pareńskich, w którym bywały takie artystyczne osobistości jak Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Adam Asnyk czy Leon Wyczółkowski.

Libra Residence została zaprojektowana tak, by wpasowała się architektonicznie w zabytkową przestrzeń okolicznych kamienic. Każdy detal został starannie przemyślany i wykonany z użyciem materiałów najwyższej jakości, dodatkowo wzbogaconych artystycznymi zdobieniami. Projektanci złożyli również hołd historii, zachowując i odrestaurowując poręcze schodów oraz inne elementy ornamentyki pochodzącej z XIX-wiecznej kamienicy, która ustąpiła miejsca inwestycji. Dzięki temu wnętrza budynku emanują nie tylko nowoczesnością, lecz również wyjątkowym powiązaniem z przeszłością i kulturowym dziedzictwem Krakowa.

O wyjątkowości i indywidualności Libra Residence na tle otaczającej zabudowy stanowi dbałość o każdy detal, jakość zastosowanych materiałów i standard wykończenia niespotykany w innych tego typu realizacjach.

– Inwestycja Libra Residence została zaprojektowana jako uzupełnienie zabudowy istniejącej w miejscu dawnych składów magazynowych z przełomu XIX i XX w. Z pełną premedytacją zaprojektowaliśmy ją, aby swoimi gabarytami wpisywała się w zabudowę otaczającą, stając się jej częścią i wyznaczała trend na przyszłość w skali zarówno dzielnicy Wesoła, jak i szeroko rozumianego centrum miasta Krakowa – mówi architekt Libra Residence, Tomasz Fudali, prezes w Architektura & Consulting.

Większość otaczających inwestycję budynków jest uznawana za zabytkowe i otaczana opieką konserwatora. Zwiększa to oczywiście walory estetyczne lokalizacji, a także sprawia, że przyszli mieszkańcy Libra Residence nie muszą się obawiać, że pod ich oknami zacznie się wieloletnia budowa nowych osiedli czy innej infrastruktury.

W sprzedaży znajdują się mieszkania o powierzchni od 35 m² do 200 m². Nabywcy zainteresowani jeszcze większymi metrażami będą mogli połączyć ze sobą sąsiadujące lokale.

Kluczowym elementem dotyczącym lokalizacji inwestycji, szczególnie ważnym dla mieszkańców wychowującym dzieci, jest to, że w bliskim sąsiedztwie Libra Residence znajduje się szeroki wybór placówek edukacyjnych oferujących bogatą gamę możliwości nauki i rozwoju.

Luksus w samym sercu miasta

Fasada Libra Residence zostanie wykonana z wysokiej jakości piaskowca, nadając mu elegancki wygląd. Na dziedzińcu budynku Libra Residence powstanie urokliwe patio z pięknym ogrodem, stanowiące doskonałe miejsce do relaksu i wypoczynku. Stylowe drewniane okiennice i drzwi będą stanowić doskonałe dopełnienie całej kompozycji architektonicznej.

Apartamenty będą przestronne, funkcjonalne oraz klimatyzowane. Wygodę zapewni system smart home, który umożliwi zdalne sterowanie i zarządzanie ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem oraz energią elektryczną.

Do dyspozycji zmotoryzowanych mieszkańców zostanie oddany przestronny garaż podziemny wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych. Oprócz tego w ramach dostępnych udogodnień mieszkańcy będą mogli skorzystać z ekskluzywnego SPA, które oferuje saunę i strefę relaksu. Dodatkowo, w wyznaczonym obszarze, znajduje się specjalna strefa do treningu pod nadzorem trenera personalnego.

Architekci odpowiedzialni za Libra Residence zwrócili dużo uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Cały kompleks zostanie wyposażony w nowoczesny system monitoringu wizyjnego oraz wideodomofon, zapewniając dodatkowy poziom ochrony i spokoju. Mieszkańcy będą mieli także dostęp do usług concierge’a, który zadba o ich wygodę i spełnienie najwyższych standardów obsługi.

W sprzedaży znajdują się mieszkania o powierzchni od 35 m² do 200 m². Nabywcy zainteresowani jeszcze większymi metrażami będą mogli połączyć ze sobą sąsiadujące lokale i w ten sposób uzyskać odpowiadającą ich potrzebom powierzchnię.

Mieszkańcy będą mieli także dostęp do usług concierge'a, który zadba o ich wygodę.

Stworzone przez pasjonatów

Libra Residence to prestiżowy kompleks mieszkalny, który harmonijnie łączy nowoczesność oraz innowacyjne technologie z historią. Inwestycja została doceniona przez redakcję tygodnika „Wprost” – projekt otrzymał nagrodę w konkursie Tuzy Biznesu w kategorii „Najlepsza inwestycja”.

– Libra Residence to projekt wzorowany na awangardzie i modernizmie kultury krakowskiej. Dlatego chcieliśmy stworzyć budynek, który będzie idealnie wpasowywał się w krakowski krajobraz. Jest to wyjątkowa inwestycja, stworzona przez grono pasjonatów, ludzi rozumiejących rynek premium, wiedzących, jak wykreować produkt, który będzie dostosowany do potrzeb odbiorców – powiedział Marek Stepowicz, członek zarządu MFC Development, firmy stojącej za projektem Libra Residence.