Linie lotnicze Alaska Air poinformowała w środę, że w związku ze wzrostem popytu na podróże planują rozszerzyć swoją flotę. Przewoźnik złożył zamówienia na 13 Boeingów 737 Max i 17 Embraerów 175, pisze Reuters.

“Spodziewamy się, że loty krajowe powrócą do poziomów sprzed pandemii do lata 2022 roku, co będzie wymagało od nas posiadania większej liczby samolotów” - stwierdziły linie lotnicze z Alaski w środowym oświadczeniu.

Przewoźnik spodziewa się dostaw dziewięciu z 13 samolotów 737 Max w 2023 roku, a pozostałych czterech w 2024 roku. 17 maszyn Embraer 175 ma zostać dostarczonych w latach 2022-2023.

To już kolejne zamówienie Alaska Air na Boeingi 737 Max. W grudniu 2020 roku linie zgłosiły zapotrzebowanie na 23 samoloty.