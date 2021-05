Lockdown nie zatrzymał popytu na samochody

Mimo restrykcyjnego lockdownu popyt na samochody w Polsce w kwietniu nieznacznie wzrósł w stosunku do marca. To pokazuje, jak relatywnie wysoki jest już stopień adaptacji firm i gospodarstw domowych do działania w warunkach pandemii. Odzwierciedla jednak również rosnące nadzieje na rychłą poprawę sytuacji gospodarczej. Maj powinien być miesiącem przełomu, czyli gwałtownego przyspieszenia popytu w wielu segmentach gospodarki, także w motoryzacji.

W kwietniu sprzedano w Polsce 40151 samochodów osobowych - wynika z danych instytutu Samar (pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Jest to oczywiście mniej niż w marcu, ale kwiecień ma mniej dni i jest też miesiącem Świąt Wielkanocnych, wiążących się z przedłużonymi urlopami. Szacuję, że po odjęciu sezonowości z danych popyt na auta wyniósł 39,8 tys. i był o 0,2 proc. wyższy niż w marcu. Jednocześnie popyt jest wciąż o ok. 6 proc. poniżej poziomu z ostatnich czterech miesięcy przed epidemią. To sporo, ale jednocześnie jest to bardzo płytki spadek jak na recesję. Widać, że wsparcie państwa dla firm robi swoje i niweluje efekty podwyższonej niepewności.