Łódzka strefa przebiła miliard

Nawet w czasie największych obostrzeń spółka wydała sześć decyzji, dziś ich liczba sięgnęła 20.

Inwestorom niestraszna pandemia, przynajmniej takie są doświadczenia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Do marca wydała siedem decyzji. W najgorszym momencie, gdy w Polsce obowiązywały najsurowsze obostrzenia, czyli od połowy marca do końca czerwca, na inwestycje zdecydowało się sześć firm. W wakacje, do końca lipca — jeszcze siedem. 20 decyzji oznacza ponad miliard złotych nakładów i ponad 400 miejsc pracy.