LOT chwilowo nie lata do Chin

Chińczycy ukarali polskiego przewoźnika za przywiezienie pasażerów z COVID- 19 miesięcznym zakazem lotów. Linia się tym nie martwi.

Od 2 do 30 listopada LOT nie może wykonać żadnego lotu do Chin — zdecydował CAAC, tamtejszy urząd lotnictwa cywilnego. To kara za wwiezienie 10 pasażerów z koronawirusem. Informacja na ten temat pojawiła się na stronie internetowej CAAC — informuje portal pasazer.com.