142,2 mln zł z tarczy antykryzysowej ma trafić do wybrańców. Pozostałe porty zaciskają pasa, ale mogą nie przetrwać.

Cała Polska zachwycała się wczoraj lądowaniem największego samolotu na świecie, który przywiózł na Lotnisko Chopina zakupione w Chinach artykuły medyczne. Jednak lotniczy transport pasażerski zamarł co najmniej do 25 kwietnia. Od 16 marca do 5 kwietnia 13 regionalnych portów (wszystkie poza warszawskim) odnotowało spadek ruchu o 90,5 proc.