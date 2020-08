Lotnisko Katowice z dużym spadkiem ruchu

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice odprawił w lipcu o trzy czwarte mniej pasażerów niż w tym samym miesiącu przed rokiem.

Władze portu prognozują, że lotnisko zamknie 2020 r. spadkiem ruchu o połowę w porównaniu z rekordowym rokiem 2019, kiedy odprawiono ponad 4,8 mln osób.

Spadek liczby pasażerów to efekt ograniczenia ruchu lotniczego z powodu pandemii. Przed nią zarządzające portem Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL) prognozowało, że w 2020 r. lotnisko odprawi 5,5 mln podróżnych.

"Bezprecedensowy kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz ruchu. Obecnie GTL SA spodziewa się, że w 2020 r. z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r." – podało Towarzystwo w sobotnim komunikacie. Po siedmiu miesiącach roku spadek sięga blisko 70 proc.

Lipiec był pierwszym pełnym miesiącem obsługi ruchu pasażerskiego w Katowice Airport po zniesieniu zakazu lotów. W Pyrzowicach, w ruchu ogółem, w lipcu obsłużono 164 tys. 870 podróżnych – 74,9 proc. mniej niż w lipcu rok wcześniej. Ruch regularny zmniejszył się o 59,8 proc., a czarterowy o 86,3 proc. Liczba operacji lotniczych spadła prawie o połowę.

Od stycznia do końca lipca tego roku z siatki połączeń regularnych i czarterowych Katowice Airport skorzystało 825 tys. 136 pasażerów, czyli o 69,3 proc. mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Prezes GTL Artur Tomasik ocenił, że pandemia wpędziła światowe lotnictwo komunikacyjne w największy kryzys w jego ponad stuletniej historii.

"W lipcu wróciliśmy wprawdzie do latania, jednak w nowej pandemicznej rzeczywistości, która charakteryzuje się ogromną niepewnością. W siódmym miesiącu bieżącego roku ruch lotniczy odbywał się w Pyrzowicach na ograniczonej liczbie tras, co wynikało z obowiązujących rozporządzeń rządu, dotyczących zakazu lotów do Polski" – wyjaśnił prezes, cytowany w komunikacie GTL.

Z większym optymizmem władze portu patrzą na sierpień, kiedy m.in. zniesiono zakaz lotów z Turcji, Tunezji i Egiptu – każde z tych państw to ważny rynek czarterowy dla pyrzowickiego lotniska.

"Dlatego w tym miesiącu planujemy poprawić lipcowy wynik, chociaż zdajemy sobie sprawę z dynamiki obecnej sytuacji, co też ogranicza możliwości precyzyjnego prognozowania. Jedno jest pewne – proces wychodzenia branży lotniczej z gigantycznego kryzysu będzie długi, powolny i bardzo trudny" – podsumował prezes Tomasik.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.