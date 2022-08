Luxon szuka kapitałowego dopalacza

Miliardy w świetle

Globalny rynek oświetlenia obejmujący oświetlenie domowe, biurowe, przemysłowe, samochodowe itp. jest wart ponad 300 mld USD. W ostatniej dekadzie dużą część tego tortu tradycyjnym technologiom odebrały energooszczędne oprawy LED. W 2020 r. ten segment rynku był wyceniany na 75 mld USD rocznie i według prognoz Mordor Intelligence powinien do 2026 r. rosnąć w średnim tempie 14 proc. rocznie, do poziomu 160 mld USD. Europejscy producenci odpowiadają za ok. 30 proc. wartości rynku, a w tym wyniku spory udział mają firmy działające w Polsce. Największym producentem w kraju jest Signify wydzielone kilka lat temu z holenderskiego koncernu Philips, które ma fabryki w Kętrzynie i Pile zatrudniające ponad 4 tys. osób i generujące rocznie ponad 6 mld zł przychodów. Znaczącymi graczami są też m.in. Kanlux, giełdowy LUG i ES-System, zdjęty z GPW dwa lata temu przez norweską grupę Glamox. Krajowi producenci przyciągają też uwagę funduszy private equity. Pod koniec ubiegłego roku fundusz Avallon przejął kontrolę nad Norlysem, który w zakładzie w Nowym Sączu wyspecjalizował się w produkcji oświetlenia zewnętrznego.