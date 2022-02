Maszyny pracują na 100 proc., ludzie na cztery zmiany

Skala wzrostu zapotrzebowania na towary przekracza możliwości wytwórcze firm.

Gospodarka jest rozgrzana do czerwoności, a przynajmniej przemysł. Po ostatniej rundzie publikacji danych makroekonomicznych zastanawiałem się, czy to, co pokazują statystyki, rzeczywiście jest odczuwalne w prawdziwych firmach. Zadzwoniłem więc do Andrzeja Michalskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Aluminium, które skupia przetwórców i hurtowników tego bardzo istotnego dla wielu branż surowca. „Dane pokazują jakiś szalony wzrost, aż się zastanawiam, czy tu nie ma jakiegoś szumu i błędów” – mówię. „Nie, dokładnie tak jest. Wszystko pracuje do granic możliwości już od około roku. Maszyny na 100 proc., ludzie na cztery zmiany” – mówi Andrzej Michalski.