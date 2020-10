Międzynarodowy producent zabawek osiągnął wzrost przychodów w trzecim kwartale roku. Bardzo dobre wyniki finansowe sprawiły, że akcje zdrożały aż o 11 proc. na początku sesji.

Przychody Mattel w okresie od lipca do września wzrosły o 10 proc. do 1,63 mld USD. Przewyższyło to szacunki analityków. Skorygowany zysk wyniósł 95 centów na akcję.