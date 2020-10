Mazowsze: granty na bieżące wydatki

O dotacje obrotowe mogą starać się przedsiębiorcy m.in. z branż transportowej, gastronomicznej i reklamowej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) po raz drugi rozdzieli wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza, którzy mają trudności w prowadzeniu biznesu z powodu pandemii. Tym razem o dofinansowanie unijne mogą ubiegać się mikro i małe firmy z branż transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej i drukarskiej. Stawką w konkursie dla jednoosobowych przedsiębiorstw jest dotacja w wysokości co najmniej 23,5 tys. zł. W przypadku małych przedsiębiorstw będzie to nawet 164,7 tys. zł. W puli jest 44,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wnioski o dotacjeobrotowe przedsiębiorcy mogą składać do 21 października. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek woj. mazowieckiego, zauważa, że w pierwszym naborze dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy, którzy spełnili wymagane kryteria formalne.