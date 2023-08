Media: Elon Musk ujawnił, że rozmawiał z Putinem

Elon Musk ujawnił w Pentagonie, że rozmawiał osobiście z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, donosi Bloomberg powołując się na publikację The New Yorker.

Musk miał ujawnić rozmowę z Putinem podczas spotkania w październiku w Pentagonie dotyczącego udostępniania systemu Starlink w Ukrainie, twierdzi amerykański magazyn.

Starlink to zbudowany przez SpaceX, kosmiczną spółkę Elona Muska system udostępniania Internetu z Kosmosu, który wykorzystywany jest w Ukrainie od początku wojny z Rosją, zastępując zniszczoną infrastrukturę telekomunikacyjną. Znaczną ilość terminali Starlink przekazała Ukrainie m.in. Polska.

Uczestnik spotkania w Pentagonie Colin Kahl powiedział The New Yorkerowi, że w jego ocenie do rozmowy z Putinem mogło dojść dlatego, bo Musk obawiał się, że korzystanie przez Ukraińców ze Starlink na terenach zajętych przez rosyjskie wojsko może być uznane przez Kreml jako wspieranie wysiłków wojennych Ukrainy.

- Szukał sposobu na uspokojenie rosyjskich obaw – powiedział Kahl.

Bloomberg przypomina, że w październiku Musk zaprzeczał, że rozmawiał z Putinem po tym jak taką wiadomość nagłośnił Ian Bremmer, szef firmy konsultingowej Eurasia Group, któremu miliarder miał się sam tym pochwalić..

Agencja przypomina również, że miliarder wystąpił z własną propozycją “porozumienia pokojowego”, przewidujące pewne koncesje terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji. Kreml przyjął ją życzliwie, a Ukraina zdecydowanie odrzuciła. Niedługo potem ukraińskie wojsko zaczęło zgłaszać problemy z działaniem systemu Starlink, a Musk zaczął skarżyć się, że udostępnianie go w Ukrainie przynosi mu straty. SpaceX wystąpił do władz USA oraz innych państw o zapłatę, ale Musk po pewnym czasie zmienił decyzję. W czerwcu amerykański Departament Obrony podpisał ze SpaceX stosowną umowę.