Melania Trump wylansowała kurtkę Zary

Sprzedawana po 39 USD przez sieć Zara kurtka damska wystawiana jest obecnie na sprzedaż na eBay po prawie 900 USD. To skutek pojawienia się w niej przez Melanię Trump, żonę prezydenta USA.

Kurtka stała się przyczyną kontrowersji kiedy Melania Trump włożyła ją podczas odwiedzania dzieci emigrantów zatrzymanych na granicy USA. Powodem był napis na plecach: „I really don’t care. Do u?” (Naprawdę mnie to nie obchodzi. A ciebie?).

W sklepach Zary kurtka jest już nie do kupienia. Pojawiła się na internetowych serwisach aukcyjnych. Na najpopularniejszym w USA, eBay, cena kurtki dochodzi do 895 USD.

Zobacz więcej Melania Trump fot. Bloomberg

Nagłośnienie sprawy kurtki Pierwszej Damy wywołało także reakcję rynku w postaci korespondujących napisami innych części garderoby, które pojawiły się w ofercie. Firma odzieżowa Wildfang wprowadziła do oferty koszulki, bluzy i kurtki z napisami „I really care, don’t u?” (Naprawdę mnie to obchodzi, a ciebie nie?). Zadeklarowała 100 proc. wpływów z ich sprzedaży na Centrum Edukacji i Pomocy Prawnej Uchodźcom i Imigrantom (RAICES).