Cascade Investment, spółka holdingowa Billa Gatesa przetransferowała ponad 1,8 mld USD w papierach wartościowych jego żonie, Melindzie French Gates, dzień po tym jak para ogłosiła rozstanie po 27 latach małżeństwa.

Melinda Gates otrzymała przede wszystkim pakiet 14,1 mln akcji Canadian National Railway Co., których wartość to ok. 1,5 mld USD. Otrzymała również 2,94 mln akcji AutoNation Inc., wartości 309 mln USD.