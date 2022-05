Mennica Skarbowa wykorzystała szansę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dystrybutor metali szlachetnych notowany na New Connect wyraźnie poprawił wyniki w I kwartale 2022 r., bo Polacy rzucili się do kupowania złota.

Kurs Mennicy Skarbowej mocno się wahał na sesji we wtorek, 17 maja, po publikacji raportu finansowe za I kwartał. W tym okresie firma zanotowała 370 mln zł przychodów (+83 proc. r/r) i 15 mln zł zysku netto (+251 proc. r/r), głównie dzięki sprzedaży 1,7 ton złota. Wzięciem cieszyły się szczególnie sztabki o wadze 100 g, jednouncjowe oraz monety bulionowe. Na początku marca kurs uncji złota wzrósł do 9,4 tys. zł z około 7,2 tys. zł, notowanych przed rosyjską agresją na Ukrainę. Obecnie za uncję trzeba zapłacić około 8 tys. zł, o 9 proc. więcej niż na początku roku. Wyższa cena to w całości zasługa wzrostu kursu USD/PLN, bo złoto w dolarach jest nieco tańsze niż w styczniu.