Mercator dołuje po wynikach

Kurs Mercatora Medical, producenta rękawic medycznych, wyraźnie spada po publikacji wstępnych wyników za I kwartał 2019 r.

Spółka co prawda zwiększyła o 35 proc. r/r przychody do 121 mln zł, ale EBITDA spadła o 74 proc. do 2 mln zł. Strata netto to 2 mln zł, wobec 4,9 mln zł zł zysku przed rokiem. Pogorszenie rentowności dotyczyło obu segmentów - w produkcji presja konkurencyjna przełożyła się na spadek cen i zwiększenie podaży produktów z niższych segmentów. "Jednocześnie wzrosła cena lateksu naturalnego i umocnił się kurs THB/ USD. W dystrybucji, pogorszenie wyników to efekt głównie konieczności wyprzedaży towarów zakupionych...