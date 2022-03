Mercedes uruchomi nową fabrykę akumulatorów

We wtorek niemiecki koncern poinformował, że w nowym zakładzie w Bibb County planuje co najmniej do końca dekady produkować baterie litowo-jonowe. W tym samym miejscu powstaną również elektryczne SUV-y EQS i EQE.

– Otwarcie naszej nowej fabryki akumulatorów w Alabamie jest kamieniem milowym na naszej drodze do przejścia na napęd całkowicie elektryczny – powiedział dyrektor generalny, Ola Kallenius.

Mercedes zobowiązał się do obrony swojej pozycji największego na świecie producenta samochodów luksusowych. W tym celu wdrożył plan o wartości 40 mld USD w ramach, którego zainwestował w budowę fabryki akumulatorów w Alabamie, uruchomienie nowych centr logistycznych i modernizację linii produkcyjnych do wytwarzania pojazdów elektrycznych.