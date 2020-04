Metalowcy bronią się przed wygaszaniem produkcji

Dostawcy wyrobów z metali szlachetnych i nieżelaznych cierpią z powodu pandemii.

Metale szlachetne i nierdzewne są używane niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Istotną rolę mają też w produkcji sprzętu medycznego, co szczególnie ważne w okresie pandemii — przekonuje Europejskie Stowarzyszenie Metali Nieżelaznych Eurometaux. Profile aluminiowe np. są wykorzystywane do budowy szpitali polowych, maszyn oddechowych itp. Folia aluminiowa służy do pakowania leków i innych produktów farmaceutycznych. Pręty miedziane mają zastosowanie w wentylatorach i innych urządzeniach elektromedycznych, a cynku używa się do wytwarzania defibrylatorów, urządzeń do sztucznego oddychania, jednostek jonizacyjnych czy oczyszczaczy powietrza. Lista zastosowań metali jest znacznie dłuższa. Problem w tym, że ich dostawcy w Europie dotkliwie odczuli skutki pandemii, dlatego liczą na wsparcie.