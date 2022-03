Metoda na błyskawiczne i ekonomiczne budownictwo

UBM System, czyli system budownictwa modułowego, stwarza możliwość m.in. wybudowania hali o powierzchni 1 tys. mkw. w ciągu jednego dnia.

- UBM System umożliwia szybkie zbudowanie składów żywności, hal magazynowych i szpitali. Może też pomóc wznosić osiedla, które staną się bezpiecznym schronieniem dla uchodźców z Ukrainy - mówi Marcin Sprawka, prezes Yoshi Innovation.

Yoshi Innovation stawia sobie bardzo ambitne cele w zakresie innowacji medycznych i obronnych. Spółka, jako fundusz technologiczny, nie tylko inwestuje w zaawansowane technologie, jak skalpel plazmowy, ale też opracowuje własne projekty w ramach grupy kapitałowej. Są to rozwiązania medyczne, jak urządzenia do leczenia trudno gojących się ran, m.in. stopy cukrzycowej, czy mata barorezystywna do analizy ruchu małych dzieci do pierwszego roku życia. To także technologie obronne w zakresie kamuflażu, opatrunków medycznych czy trenażerów medycznych.

Yoshi Innovation jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem M.I.C. Industries, amerykańskiego koncernu, który produkuje mobilne fabryki budowlane – UBM System. Mała załoga składająca się z 10-12 pracowników, posługując się rozwiązaniami UBM System, może wyprodukować i zmontować budynek nie w ciągu roku czy miesięcy, ale najwyżej w parę dni.

Co ważne – ta technologia budowlana jest opatentowana. Jej zastosowanie oznacza możliwość wznoszenia konstrukcji, które są wyposażone w różne instalacje. Obiekty budowane w tej technologii nie potrzebują żadnych belek, kratownic, kolumn, nakrętek, śrub, łączników, uszczelniaczy itp., czyli tych elementów budynku, bez których nie można się obejść przy wznoszeniu obiektów metodą tradycyjną.

– UBM System ma również zastosowanie cywilne – umożliwia szybkie zbudowanie składów żywności, hal magazynowych i szpitali. W obecnych warunkach może również pomóc wznosić osiedla, które staną się bezpiecznym schronieniem dla uchodźców wojennych z Ukrainy – przekonuje Marcin Sprawka, prezes Yoshi Innovation.

Fabryka na kółkach

Konstrukcje stalowe wzniesione przy użyciu UBM System spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym zapewniają zgodność z europejską normą CE. W praktyce nie wymagają bieżącej obsługi, ponieważ są wodoszczelne, ognioodporne, nie podlegają procesom rdzewienia. Są odporne nawet na trzęsienie ziemi. Dotychczasowe zastosowania dowodzą, że swoją funkcjonalnością – sprawdzoną w trudnych warunkach pogodowych (duży śnieg, ulewy, burze pisakowe czy tajfuny) i pod względem charakterystyki inżynieryjnej oraz technicznej – przewyższają większość konstrukcji wznoszonych w sposób tradycyjny.

UBM System to prostsza i szybsza, ale też bardziej ekonomiczna budowa, bo w aspekcie kosztowym również wyraźnie góruje nad tradycyjnymi budowlami. Z dotychczasowych zastosowań tego systemu wynika, że koszt jednostkowego obiektu jest od 40 do 60 proc. niższy, a budowa mniej pracochłonna niż w przypadku konstrukcji konwencjonalnych, a także budynków prefabrykowanych.

Dlaczego o UBM System mówi się, że jest fabryką terenową na kółkach?

– Nie tylko ze względu na łatwość w obsłudze, ale i na wydajność. UBM System można przetransportować bezpośrednio na plac budowy, do dowolnego miejsca na świecie, samolotem lub ciężarówką. Zawiera on cały zestaw urządzeń pomocniczych, a także autorskie oprogramowanie do projektowania obiektów i analizy kosztów ich wznoszenia. Jest wykorzystywany przez armię amerykańską we wszystkich bazach na świecie. Dzięki niemu żołnierze błyskawicznie budują i organizują swoje bazy w dowolnym miejscu i niemal niezależnie od panujących tam warunków – odpowiada Marcin Sprawka.

Budowanie na miarę

Niepowtarzalną zaletą UBM System jest możliwość budowania konstrukcji stosownie do konkretnych wymagań. Potrzebny obiekt, dzięki zastosowaniu UBM, będzie odpowiadał specyfikacji pożądanej w danym miejscu. Szerokość zabudowy może być mała lub duża. Długości budynków oraz warianty późniejszej ich rozbudowy są nieograniczone. Możliwość skorzystania z komputerowego wsparcia projektowego otwiera drogę do tworzenia samonośnych paneli uziemiających o konstrukcji szczytowej, podwójnej czy jednopromieniowej. UBM System daje też pole do uwzględnienia potrzeb architektonicznych. Dzięki temu przy budowie można kształtować wygląd i kolor obiektów zgodnie z przyjętymi preferencjami.

Cały proces konstrukcyjny przy wykorzystaniu UBM System rozpoczyna się od wyboru projektu budynku, jego kształtu i wielkości. I tu praca nad rozwiązaniami architektonicznymi trwa relatywnie krótko, bo system budowlany daje niemal nieograniczone możliwości projektowania. Po wybraniu kształtu i wymiarów budynku, wyłączne autorskie oprogramowanie amerykańskiego koncernu może zostać wykorzystane do określenia wymaganej ilości surowca – kręgu stalowego. M.I.C.-PROSOFT to wirtualny zespół projektowo-inżynierski, który może zaprojektować, przetestować integralność strukturalną, a następnie poinstruować mobilną ekipę budowlaną UBM, aby wyprodukowała panele odpowiednio do warunków glebowych, obciążenia śniegiem i wiatrem itd. Oprogramowanie od razu obliczy również szacunkowy koszt całej konstrukcji.