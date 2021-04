MF: ponad 480 szkół w programie „Finansoaktywni”

Ponad 480 szkół przyłączyło się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, którego tematem są podatki i ich znaczenie w codziennym życiu - poinformowało w sobotę Ministerstwo Finansów. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 17 maja.

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. "Do tej pory pakiet materiałów edukacyjnych online został pobrany przez 480 szkół, a liczba ta stale rośnie" - wskazał resort finansów w informacji prasowej.