MFW: greckie banki potrzebują więcej kapitału

Grecka gospodarka stoi przed wieloma ryzykami, które mogą zagrozić realizacji przyjętego budżetu, ostrzega Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Eksperci MFW, w pierwszym raporcie po zakończeniu programu wsparcia finansowego Grecji zauważają, że ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju wzrosło, m.in. z powodu ostatnich decyzji dotyczących rynku pracy, a także niepewności związanej z wyborami.

Wśród innych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego Grecji, którego tegoroczną prognozę MFW podwyższył z 2,1 do 2,4 proc., wskazali słabość sektora bankowego kraju. Podkreślili problem dużych „złych długów” banków, na co sposobem ma być zwiększenie kapitału w drodze emisji akcji, lub, jeśli popyt nie będzie dostatecznie duży, innych instrumentów oferowanych na rynku niepublicznym. MFW ostrzega, że opóźnienie w „czyszczeniu” bilansów greckich banków może spowolnić powrót do normalnego kredytowania i uczyni system bankowy podatnym na zagrożenia.

Co do rządu Grecji, to MFW uznaje jego bufor finansowy za wystarczający do obsługiwania długu do 2022 roku bez konieczności szukania na rynku dodatkowych pieniędzy.