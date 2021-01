Wytwórnia filmowa MGM po raz trzeci przesunęła na późniejszy termin premierę "No Time to Die", kolejnego filmu o agencie Jamesie Bondzie.

"No Time to Die" to jedna z najbardziej oczekiwanych w 2021 roku premier filmowych. Miała wejść na ekrany 2 kwietnia, czyli prawie rok po pierwszym planowanym terminie. MGM zdecydowało jednak o odłożeniu premiery do 8 października. Powodem jest pandemia.