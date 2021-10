Michel: Unia musi stać się bardziej niezależna

Unia Europejska musi rozwijać swoje zdolności do samodzielnego działania (...) i być bardziej niezależna od innych regionów świata - oświadczył w nocy z wtorku na środę szef Rady Europejskiej Charles Michel po zakończeniu nieformalnego szczytu UE w Słowenii.

"Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać nasze mocne strony w ograniczeniu krytycznej zależności" - podkreślił Michel, dodając, że chodzi głównie o takie kwestie jak bezpieczeństwo, obronność i gospodarka, zwłaszcza w kontekście Chin.

Podczas nieformalnego szczytu w Słowenii szefowie państw i rządów UE rozpoczęli debatę o roli Unii Europejskiej w świecie. Dyskusja ma być kontynuowana podczas kolejnego ich spotkania 21 i 22 października.

"Przy opracowywaniu strategii wobec Chin, radzeniu sobie z kryzysem w Afganistanie i problemami w sąsiedztwie Europy niezbędna jest inteligencja zbiorowa przywódców UE" - mówił we wtorek wieczorem, tuż przed rozpoczęciem szczytu w Słowenii szef Rady Europejskiej.

"Wszyscy widzieliśmy, co wydarzyło się w Afganistanie, co stało się w (regionie) Indo-Pacyfiku, co stało się z Chinami" – podkreślił Michel w krótkim oświadczeniu przed roboczą kolacją przywódców.

W środę odbędzie się szczyt UE–Bałkany Zachodnie, który - jak podkreślił Michel w zaproszeniu wystosowanym do uczestników - "będzie idealną okazją, by przypomnieć o strategicznym znaczeniu Bałkanów Zachodnich dla Unii oraz by omówić nasze zaangażowanie względem tego regionu".