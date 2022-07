Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rosnąca obawa recesji powoduje spadek ceny metalu uważanego za barometr koniunktury, informuje Bloomberg.

Kurs miedzi spada we wtorek o 2,7 proc. do 7787 USD za tonę. Metal tanieje mimo że ma za sobą najgorszy kwartał od kryzysu 2008 roku. Analitycy Citic Futures uważają, że cena miedzi spada wraz z rosnącym przekonaniem o zbliżaniu się recesji w USA. Prognozują spadek kursu miedzi w średnim i długim terminie przyznając iż w krótkim może dojść do technicznej korekty wzrostowej.