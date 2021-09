Cena miedzi rosła w środę o prawie 4 proc. w związku z przekonaniem, że uda się uniknąć bankructwa chińskiego dewelopera Evergrande, pisze Reuters.

Wcześniej w tym tygodniu surowce taniały, bo rynek obawiał się, że ewentualne bankructwo drugiego chińskiego dewelopera może spowolnić tempo wzrostu drugiej gospodarki świata. W środę pojawiły się doniesienia z Chin sugerujące, że Evergrande jest w stanie spłacać odsetki od obligacji wymagane w najbliższych dniach.

Miedź z trzymiesięcznych kontraktów drożała na giełdzie metali w Londynie o 3,9 proc. do 9322 USD za tonę. W trakcie poprzedniej sesji kurs miedzi spadał nawet do 8810 USD za tonę, najniżej od 19 sierpnia.

fot. Bloomberg

Inne metale także drożały. Aluminium o 3,1 proc. do 2935 USD za tonę, nikiel o 2 proc. do 19205 USD za tonę, cynk o 2,1 proc. do 3041 USD za tonę, a cyna o 4,2 proc. do 35270 USD za tonę.