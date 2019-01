Mieszkanie plus: 480 oddanych lokali

W ramach Mieszkania plus oddano 480 lokali, kolejne 364 mieszkania zostaną oddane w pierwszym kwartale 2019 roku. Do nowych mieszkań wprowadzą się lokatorzy w Gdyni, Wałbrzychu i Kępicach.

Jak informował PFR Nieruchomości, na 172 mieszkania w Gdyni jest niemal 2,3 tys. chętnych. "Zamknęliśmy nabór. Teraz trwa proces weryfikacji zgłoszeń tak, aby w gdyńskim Mieszkaniu plus zamieszkały rodziny, które spełnią kryteria wymagane przez PFR Nieruchomości i Miasto Gdynię" – podkreśla Tomasz Górnicki, członek zarządu PFR Nieruchomości.



Jak informowano, wysokość czynszu w gdyńskiej inwestycji programu Mieszkanie plus będzie uzależniona od rodzaju zawartej umowy najmu i standardu wykończenia lokalu. "Zgodnie z założeniami średnia stawka czynszu za najem mieszkania - na minimum 24 miesiące, w standardzie wykończonym, wyniesie 19,83 zł za m kw. Natomiast za najem z dojściem do własności na 30 lat, w stanie deweloperskim, wyniesie 23,60 zł za m kw." - podawał PFR Nieruchomości. Przyszli najemcy mają do wyboru mieszkania od 1-pokojowych do 5-pokojowych. Mogą wybrać opcję najmu, a także najmu z dojściem do własności w różnych okresach – 15, 20, 25, 30 lat



Na podobnych zasadach odbywa się nabór na 192 lokale w wałbrzyskim Mieszkaniu plus, który rozpoczął się 18 grudnia 2018 i potrwa do 31 stycznia 2019 roku. W Wałbrzychu zaplanowano 28 mieszkań M1 (o metrażu ok. 35 m kw.), 112 lokali M2 (47,86 m kw.) oraz 52 mieszkania M3 (73,52 m kw.). Na terenie osiedla przy ul. Husarskiej przewidziano 157 miejsc postojowych dla samochodów.



Jak podawano, średni czynsz najmu w ramach Mieszkań plus w Wałbrzychu wyniesie 18,8 zł za m kw. Przewidziano preferencje dla młodych rodzin z dziećmi. Jak mówił prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej "ustalając kryteria społeczne, chcieliśmy przede wszystkim stworzyć warunki mieszkaniowe dla młodych rodzin z dziećmi, które będą ich zachęcały do pozostania w Wałbrzychu i wiązania swojej przyszłości rodzinnej i zawodowej z naszym miastem".



"Preferencje będą dotyczyły również osób mieszkających w budynkach, które z powodu szkód górniczych zostaną poddane rozbiórce, a także seniorów, którzy będą chcieli oddać na rzecz gminy swoje mieszkania za duże na ich potrzeby" - informowano. "Ostatnią grupą ujętą w preferencjach społecznych są osoby z niepełnosprawnością" - podał prezydent Wałbrzycha.



W Kępicach (pomorskie) ma powstać pięć budynków, w których znajdą się łącznie 42 mieszkania. Na parterze przewidziano osiem lokali handlowych (zaplanowano je w dwóch budynkach). Gmina Kępice wniosła do spółki grunty, Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego było odpowiedzialne za projekt budowlany, zaś finansowaniem - w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - zajął się PFR Nieruchomości.



Mieszkanie plus to rządowy program, który ma sprawić, by na rynku było więcej dostępnych cenowo mieszkań. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.



Od stycznia 2019 r. wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.



Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzono wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.



Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. Obecnie to 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.