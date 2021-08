Minimalny wzrost kontraktów na indeksy w USA

Niewielka zmiana kontraktów na indeksy rynków akcji w USA sugeruje zwiększoną ostrożności inwestorów po sesjach zakończonych rekordami DJIA i S&P500.

We wtorek i środę inwestorzy kupowali akcje spółek „value” dzięki czemu dwa dni z rzędu DJIA i S&P500 kończyły sesje rekordową wartością. Wczoraj rynek czerpał optymizm z danych o inflacji cen detalicznych w lipcu. W czwartek inwestorzy czekają na publikację danych o dynamice cen produkcji sprzedanej w tym samym miesiącu. Rynek spodziewa się spadku do 0,6 proc. z 1,0 proc. w poprzednim miesiącu. Pojawi się także raport o liczbie tzw. nowych bezrobotnych. Prognozowany jest spadek do 375 tys.