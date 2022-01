Mocne spadki giełdowych indeksów; rosną ryzyka w regionie

"Za nami trudna i słaba sesja, która dodatkowo wieńczyła mocno spadkowy tydzień na warszawskim parkiecie. Generalnie widzimy globalny risk-off, którego podłożem są dwa tematy. Pierwszy, to obawy rynku przed szybkim zacieśnianiem polityki pieniężnej przez FED, a drugi temat, to wzrost napięcia na linii Rosja-Ukraina" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Zdaniem analityka, mocne spadki na europejskich parkietach są pochodną zmniejszania zaangażowania przez inwestorów przed nadchodzącym weekendem.

"W takim otoczeniu nie może dziwić, że inwestorzy zdecydowali się zamykać pozycje przed weekendem, gdyż trudno powiedzieć co ten weekend przyniesie" – dodał Ryczko.

Pytany o dalsze, możliwe zachowanie WIG20, analityk powiedział, że jeśli weekend nie przyniesie zaostrzenia napięcia za naszą wschodnią granicą, to początek kolejnego tygodnia powinien przynieść odbicie zarówno na naszym rynku, jak i na głównych parkietach europejskich.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,52 proc. do 2.273,81 pkt., a WIG zniżkował o 1,64 proc. do 69.265,35 pkt. Spadły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. sWIG80 zniżkował o 1,53 proc. do 20.067,69 pkt., a mWIG40 stracił 2,09 proc. do 5.228,78 pkt.

Na przestrzeni tygodnia WIG20 stracił 4,59 proc., WIG spadł o 4,54 proc., mWIG40 zniżkował o 4,83 proc., a sWIG80 zamknął tydzień na 3,91-proc. minusie.

Obroty na szerokim rynku na piątkowej sesji wyniosły 1,42 mld zł, a z tego 1,14 mld zl przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. DAX spadał o 2,31 proc., a francuski CAC 40 zniżkował o 2 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 2,1 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 tracił 0,52 proc., S&P500 zniżkował o 0,22 proc., a DJI rósł o 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskał tylko 1 z 14 indeksów. O 0,85 proc. wzrósł indeks WIG Motoryzacja.

Najmocniej zniżkowały WIG Leki (-4,89 proc.), WIG Górnictwo (-4,31 proc.) oraz WIG Paliwa (-3,02 proc.)

W WIG20 przez większość sesji przed spadkiem broniły się tylko akcje Dino, które zakończyły piątkowe notowania na 3,55-proc. plusie przy cenie 347,2 zł. Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityk HSBC Bulent Yurdagul podniósł rekomendację dla Dino Polska do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa została ustalona na poziomie 390 zł.

Na zamknięciu zyskały jeszcze akcje dwóch spółek. O 1,02 proc. zyskały akcje Orange Polska, a symboliczny, 0,06-proc. wzrost zanotowały akcje LPP. W dalszym ciągu mocno traciły akcje CCC, które zakończyły dzień na 4,45-proc. minusie.

Liderem spadków wśród spółek z WIG20, tak jak na czwartkowej sesji, był Mercator Medical, a wyprzedaż jego akcji trwała podczas całych piątkowych notowań. Na zamknięciu cena akcji Mercatora zanotowała spadek o 13,19 proc. do 75,7 zł i ustanowiła nowe, 52-tygodniowe minima. W czasie sesji członek zarządu ds. finansowych Michał Romański poinformował, iż Mercator Medical może nie wypłacić dywidendy z zysku za 2021 rok. Niemożliwy wydaje się też skup akcji własnych. Jak wskazał, spadkowy trend cen rękawic odwrócił się w styczniu, ale jest jeszcze za wcześnie, by wnioskować jak ceny będą zachowywać się dalej. Poinformowano również, iż start produkcji w trzeciej fabryce przesuwa się na I połowę lutego.

Mocne spadki zanotowały wchodzące w skład WIG20 spółki górnicze, z których KGHM stracił 4,37 proc., a JSW spadło o 4,09 proc.

Wyraźnie straciły również spółki z branży paliwowej – akcje PKN Orlen spadły o 3,69 proc., a Lotosu o 3,42 proc.

Największe obroty zanotowały akcje Pekao (153 mln zł), którego kurs przez całą sesję był relatywnie mocniejszy od rynku i zamknął się na 0,33-proc. minusie.

W mWIG40 mocny był Benefit Systems, a jego kurs wzrósł o 3,38 proc. (najwięcej spośród skupionych w tym indeksie spółek) i obronił minima z grudnia 2021 r.

O 2,22 proc. zyskał również ASBISc Enterprises plc., przy sporych, sięgających 13,2 mln obrotach. Spółka podała w komunikacie prasowym, że skonsolidowane przychody w grudniu 2021 roku były na rekordowym w historii spółki poziomie i wyniosły ok. 397 mln USD, co oznacza ok. 16 proc. wzrost rdr.

Konsolidację w okolicach historycznych szczytów kontynuował kurs Asseco SEE, który zamknął się na 1,89-proc. plusie.

Liderem spadków w tym segmencie rynku był Mabion, którego kurs przyspieszył trwającą od 20 grudnia 2021 przecenę, tracąc na zamknięciu 9,47 proc. przy 14,3 mln zł obrotu.

Ponad 6 proc. straciły z kolei akcje Banku Millennium (-6,73 proc.), który był liderem czwartkowej sesji z branży bankowej.

Mocno, o 6,56 proc. do 296,2 zł zniżkowały również akcje Ten Square Games, a ich kurs pokonał minima z grudnia ub.r. Po czwartkowej sesji w siedmiu transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 438.107 akcji Ten Square Games po cenie 315 zł za sztukę.

Po sporym spadku z pierwszej godziny piątkowych notowań, relatywnie mocną drugą część sesji zanotowała Enea, a jej kurs na zamknięciu zniżkował o 1,63 proc. do 7,86 zł. W czasie sesji spółka podała w komunikacie, iż złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 45.470.725 i nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899,66 mln zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

W sWIG80 liderem wzrostów było Rafako, którego kurs zyskał 4,86 proc. przy 6,7 mln zł obrotach. W czasie sesji spółka poinformowała w komunikacie, iż zawarła wstępny i niewiążący list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnego nabycia 42,466 mln akcji spółki należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited. Porozumienie zakłada także udzielenie spółce co najmniej 70 mln zł finansowania.

Dodatkowo, w oddzielnym komunikacie spółka poinformowała, że podpisała z Westinghouse Electric Company protokół uzgodnień (Memorandum of Understanding) dotyczący wsparcia Westinghouse w ubieganiu się o możliwość budowy elektrowni jądrowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy, Republiki Słowenii i Republiki Czeskiej. Protokół zakłada także zamiar omówienia potencjalnego zakresu prac Rafako w ramach projektu - w przypadku pozyskania przez Westinghouse zamówień na budowę elektrowni jądrowych. Jak podano, protokół nie ustanawia gwarancji dalszej współpracy stron oraz nie stanowi źródła wiążących dla stron zobowiązań.

Po kilku dniach mocnych spadków, o 3,64 proc. zwyżkowałaby akcje Astraty zamykając sesję na 34,2 zł.

Wyraźnie zyskały również Auto Partner (2,61 proc.), Toya (2,71 proc.) oraz Oponeo .pl (2,43 proc.).

Liderem spadków w tym segmencie rynku był Skarbiec Holding, który po zniżce o 7,01 proc. oddał całe zyski z kończącego się tygodnia.

Mocno zniżkował również Bumech (-6,82 proc.), Shoper (-6,12 proc.) oraz Grodno (6,11 proc.) i wszystkie pogłębiły minima z kończącego się tygodnia.