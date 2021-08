Fundusz private equity Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) zyskał więcej czasu na złożenie kolejnej, podwyższonej oferty przejęcia brytyjskiej sieci supermarketów Morrisons. Główny konkurent, należący do Softbanku fundusz inwestycyjny Fortress, jest gotów zapłacić 6,7 mld GBP, pisze Reuters.

Brytyjski regulator odpowiedzialny za fuzje i przejęcia poinformował w poniedziałek, że fundusz CD&R będzie miał czas do 20 sierpnia na ogłoszenie zamiaru złożenia nowej oferty zakupu czwartej co do wielkości sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii lub odejścia od stołu negocjacyjnego. Poprzedni termin upływał 9 sierpnia. Pierwotna oferta, opiewająca na 5,52 mld GBP, została odrzucona w połowie czerwca.

Aktualnie liderem w wyścigu o przejęcie Morrisons jest należący do Softbanku fundusz inwestycyjny Fortress, który w ubiegłym tygodniu podniósł swoją ofertę z 6,3 do 6,7 mld GBP. Propozycja zyskała akceptację zarządu, który zarekomendował akcjonariuszom jej przyjęcie. Walne zgromadzenie miało się odbyć 16 sierpnia, jednak zostało przesunięte na 27 sierpnia.