Morski wiatr napędzi gdyńskie terminale

130 mld zł inwestycji i 34 tys. miejsc pracy — na takie efekty budowy farm na Bałtyku liczy port. Nie tylko on na tym skorzysta

Morski Port Gdynia przygotowuje się do zawarcia umów z partnerami, z którymi będzie inwestować w tzw. port zewnętrzny na tzw. zalądowionych obszarach Bałtyku, co pochłonie nawet 1 mld EUR. Po drodze jest mu m.in. z krajowymi podmiotami paliwowo-energetycznymi, planującymi inwestycje w morskie farmy wiatrowe, czyli tzw. segment offshore. Rozmowy są zaawansowane. Dostawy prądu mają się rozpocząć już za 4-5 lat. Port szacuje, że budowa pól energetycznych na Bałtyku przyczyni się do inwestycji o wartości 130 mld zł i utworzenia 34 tys. miejsc pracy. Siebie widzi w roli głównego operatora.