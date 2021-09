Od początku ubiegłego roku kuratorzy i pracownicy Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie sprawdzają nazwy dzieł sztuki pod kątem poprawności politycznej. Sprawdzili ich już 143 z 1,5 mln.

W XVIII w. August Mocny, elektor Saksonii i król Polski, uczynił z Drezna artystyczną metropolię Europy. Zwinger wraz z Galerią Obrazów Starych Mistrzów, Muzeum Rycin i Rysunków, Zielonym Skarbcem i Albertinum przyciągają co roku prawie 2,5 mln zwiedzających z całego świata.

Według Ministerstwa Turystyki Saksonii od początku ubiegłego roku 143 dzieła sztuki z tych zbiorów zostały już sprawdzone „pod kątem rasistowskich lub w inny sposób dyskryminujących terminów lub treści” i przemianowane na politycznie poprawne.

Tytuł holenderskiego obrazu z XVII w. „Pies, karzeł i chłopiec” został przemianowany na… „Pies, niski mężczyzna i chłopiec”, „Afrykański wojownik władający łukiem” brzmi teraz „Wojownik władający łukiem”, „Tubylec z maską” to „Człowiek z maską”, „Cyganka” to „Kobieta z chustą”, „Cygańska Madonna” to „Madonna ze stojącym dzieckiem”, „Chata tubylca na drzewie” to po prostu „Chata na drzewie”, „Portret ciemnoskórego niewolnika” nosi obecnie tytuł „Portret niewolnika”, zaś „Indyjscy tubylcy ze zwierzętami domowymi” to „Ludzie ze zwierzętami domowymi”.