Na europejskich rynkach akcji wzrosty

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 rośnie o 1 proc. dzień po tym jak spadł do najniższej wartości od dwóch miesięcy.

Inwestorzy kupują we wtorek akcje przecenionych przez poprzednie cztery sesje europejskich spółek. Sprzyjają temu rosnące kontrakty na indeksy amerykańskich rynków, zapowiadające odbicie w górę. Pomaga także spadek rentowności obligacji. W przypadku Bundów o 3 pkt. bazowe do 1,05 proc. W poniedziałek rentowność obligacji 10-letnich Niemiec dochodziła nawet do 1,189 proc., najwyżej od sierpnia 2014 roku.