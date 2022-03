Na rynkach ropy duże spadki cen po wahaniach ub. tygodniu

Ceny ropy spadają na giełdach w Nowym Jorku i Londynie po tym, jak w ubiegłym tygodniu zaliczyły duże wahania cen, gdy notowania WTI dochodziły do 130 USD za baryłkę, a Brent zbliżyły się do ok. 140 USD/b. Teraz inwestorzy skupiają uwagę na negocjacjach Rosja-Ukraina po tym, jak strona ukraińska wskazała, że rozmowy z Moskwą stają się "bardziej merytoryczne", co skłania do ostrożnego optymizmu co do kroków w kierunku deeskalacji - informują maklerzy.

fot. REUTERS/Amit Dave/Forum